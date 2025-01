Quifinanza.it - Il Verona cambia proprietà, l’Hellas è americano: chi è Presidio Investors

Leggi su Quifinanza.it

Ancora un cambio diin serie A. Si tratta del, che è passato da Setti a, dall’Italia agli Stati Uniti. Qualcosa che non giunge come un’assoluta novità, anzi.Tutti erano ben a conoscenza del processo in corso, che è però durato più del previsto. Ancora un investimento da parte degli americani nel nostro calcio che, ad oggi, non sono riusciti a lasciare un’impronta sensibile., nuovaamericanaDopo il comunicato pubblicato dal club, è ormai ufficiale:è didi. Di fatto Maurizio Setti ha ceduto il 100% della, il che pone fine a un’esperienza durata ben 13 stagioni.L’ex patron non farà però un passo indietro totale. Resterà infatti all’interno del club ed ecco il ruolo previsto: “Un nuovo ruolo, quello di Senior Advisor of Football Operations, supportando le attività dello staff sportivo e del Direttore Sportivo, Sean Sogliano”.