Ilfattoquotidiano.it - Il Campidoglio annuncia l’educazione affettiva nelle scuole romane. Protestano Lega-Fdi e Pro Vita

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Comune di Roma ha stanziato 420mila euro pere alla parità. Mentre non si fermano le polemiche per la scelta del governo di dirottare i fondi destinati alla formazione su sesso e relazionia iniziative per la fertilità, ilil suo progetto. La proposta, presentata dall’assessora alla Scuola Claudia Pratelli e dalla coordinatrice dell’Ufficio capitolino Diritti Lgbt+, Marilena Grassadonia, prevede la selezione di 15 progetti, uno per ciascun Municipio, da realizzare in collaborazione con le associazioni durante l’orario scolastico a partire da quest’anno. A essere interessati saranno gli studenti e le studentesse che hanno tra gli 11 e i 14 anni.“Siamo orgogliosi“, ha dichiarato Pratelli, “perché la conta dei femminicidi, della discriminazione e violenza sul genere e l’orientamento sessuale ci restituisce una responsabilità importante come amministrazione.