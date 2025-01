Tvplay.it - È ufficiale, colpo Juve in attacco: non si tratta di Kolo Muani

Mentre l’affaresi sta complicando per lantus, i bianconeri hanno annunciato ufficialmente l’arrivo di un nuovo rinforzo inUn fulmine a ciel sereno per Thiago Motta e i tifosi dellantus, la notizia arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì 17 gennaio. Chi attendeva il comunicato con l’ufficialità del trasferimento diin bianconero è rimasto incredulo dopo aver appreso dello stallo allativa dovuto al superamento da parte del PSG del limite massimo di calciatori ceduti in prestito nella stagione in corso.Èin: non sidi– Tvplay.it (Foto LaPresse)Due le soluzioni per non far saltare l’affare. La prima consiste in un cambiamento della formula di trasferimento, da prestito a titolo definitivo, ipotesi decisamente poco praticabile.