Cityrumors.it - Cooperante italiano arrestato in Venezuela, emerge la verità sulle accuse contro di lui: per il regime è un terrorista. Il punto della situazione

Leggi su Cityrumors.it

Secondo il, Alberto Trentini avrebbe aiutato i ribelli per organizzare un’insurrezione: il dettaglioil 15 novembre scorso insieme all’autistanoOng Humanity & Inclusion per la quale lavora, Alberto Trentini si trova in carcere a Caracas e, fino a pochi giorni fa, non si sapeva niente di lui, né delle condizionisua detenzione, né delle reali motivazioni dietro al suo arresto. Dopo un accorato appellofamiglia, però, è emerso qualche dettaglio in più: ecco qual è l’accusa che ildi Caracas muoveilinladi lui: per ilè un. Il(cityrumors.it / fonte rete)Fermato a un posto di blocco a Guasdalito, al confine con la Colombia nello Stato frontaliero di Apure, Alberto Trentini sarebbe stato perquisito dalla Direzione generale delspionaggio militare, adoperata soprattutto per far sparire gli avversari politici.