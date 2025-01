Confesercenti Campania apre le porte agli Emirati Arabi | nuove opportunità per le PMI

Leggi su Ildenaro.it

Le piccole e medie imprese campane hanno un’unica di brillare sulla scena internazionale. Grazie a un nuovo accordo siglato dacon gliUniti, le aziende del territorio potranno accedere a un mercato ricco di potenzialità e consolidare la propria presenza a livello globale.GliUniti, con la loro passione per il Made in Italy e una visione ambiziosa per lo sviluppo economico, rappresentano un partner ideale per le imprese campane. Che si tratti di moda, food, o altri settori di eccellenza, le aziende italiane troveranno negliun terreno fertile per far crescere il proprio business.Cosa significa questo accordo per le PMI campane?Accesso a un mercato in rapida crescita: GliUniti offrono un mercato dinamico e in continua espansione, con un alto potere d’acquisto e una crescente domanda di prodotti e servizi di qualità.