Scuolalink.it - Baby pensioni e sfide previdenziali: l’impatto sul sistema pensionistico italiano

Leggi su Scuolalink.it

Le, concesse tra gli anni ’80 e ’90, continuano a gravare pesantemente sul bilancio previdenziale. Queste misure, che permettevano l’uscita dal lavoro con contributi minimi (14 anni e 6 mesi per le donne sposate, 19 anni per gli uomini), rappresentano un costo complessivo stimato in oltre 9 miliardi di euro nel 2025, pari al 6% della spesastica totale. Molti beneficiari ricevono l’assegno da più di 30 anni, evidenziando l’urgenza di interventi per arginare questa spesa e bilanciare i conti pubblici. Demografia e sostenibilità delstico La sostenibilità delstico è compromessa da una popolazione sempre più anziana e una forza lavoro in diminuzione. Con una spesa previdenziale che raggiunge il 17% del PIL, ben oltre la media europea, il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati è destinato a peggiorare.