Iltempo.it - Ascolti tv, Un passo dal cielo supera il Gf. Male Amadeus

Glie i dati Auditel di giovedì 16 gennaio 2025 vedono, in prima serata, l'ottava serie di Undalcon Enrico Ianniello, Giusy Buscemi, Raz Degan e Nino Frassica trionfare con una media di 4.101.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale5, il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini - affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi - conquista invece il 14.8% con una media di 1.944.000 appassionati, in netto calo. Su Rai2, il telefilm The Rookie con Nathan Fillion e Alyssa Diaz ha appassionato una media di 575.000 teste, pari al 3.1% di share. Su Rai3 Geppi Cucciari con il suo show Splendida cornice segna una media di 1.020.000 affezionati pari al 6.1% di share (presentazione: 1.162.000 - 5.4%). Su Italia1, il film Harry Potter e la pietra filosofale con Daniel Radcliffe, Maggie Smith, Richard Harris, Rupert Grint e Emma Watson ha appassionato 1.