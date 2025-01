Zonawrestling.net - WWE e TNA annunciano una nuova partnership pluriennale

La WWE e la TNA hanno oggi deciso di unire le forze per unache permetterà la collaborazione fra le superstar di NXT e quelle della TNA, offrendo nuove opportunità ai talenti di entrambe le federazioni e uno spettacolo ancora più emozionante per i fan del wrestling. L’accordo stipulato permetterà alle superstar di collaborare e apparire reciprocamente nei programmi settimanali delle federazioni , oltre che negli eventi PPV e negli speciali televisivi.Le Dichiarazioni Ufficiali Il vicepresidente Senior di Contenuti e Distribuzione per TNA Wrestling e Anthem sports & Entertainment, Ariel Shnerer, ha dichiarato che: “Questastorica dimostra che competizione e collaborazione possono coesistere, inoltre la nostra collaborazione consente a TNA di raggiungere un pubblico più ampio e permette alle stelle di WWE e NXT di fare nuove esperienze, creando opportunità uniche.