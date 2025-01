Ilfattoquotidiano.it - Vicenza, incendio distrugge un’azienda che trattava batterie. Esplosioni e denso fumo sulla zona, il sindaco: “Chiudete le finestre”

Momenti di paura nel pomeriggio a Trissino () per un violentoscoppiato in, la Mendeleev, specializzata nei sistemi per il recupero di pile ed accumulatori. Le fiamme sono state precedute da un forte boato, che ha messo in allarme i residenti delle case più vicine all’area industriale del comune. Subito dopo si è alzata una grande colonna di, visibile a decine di chilometri di distanza.Il massiccio intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si espandesse ulteriormente. Mentre i soccorritori erano al lavoro, ilha invitato gli abitanti a tenere chiuse ledi casa, per evitare il contatto con l’aria inquinata. Il materiale raggiunto dalle fiamme ha provocato successive. I vigili, che lavorano con tre autopompe, tre autobotti, un’autoscala e 21 operatori, hanno fatto sapere che le operazioni di raffreddamento dei resti dell’azienda andranno avanti per tutta la notte.