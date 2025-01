Ilgiorno.it - Verso il Giro d’Italia E 2025: la scommessa si chiama Mortirolo (asfalto permettendo)

Mazzo di Valtellina (Sondrio), 16 gennaio– Ilclassico sarà una delle salite delE, la kermesse riservate alle e-bike, le bici elettriche a pedalata assistita. Ma le problematiche relative alla strada del, nel tratto salendo da Mazzo dove Pantani ha scritto pagine epiche (comunale strettissima e pericolosa per i cicloturisti che incrociano veicoli eda rifare come denunciato da un comitato locale e dal sindaco di Mazzo Franco Saligari), non verranno risolte (il tracciato se percorso in salita non presenta grosse problematiche). Nei giorni scorsi a Roma è stato presentato il percorso del, con la Valtellina che farà la parte della leonessa con l’arrivo di tappa a Bormio e poi la partenza del giorno dopo da Morbegno, mentre bisognerà attendere ancora un mese circa per capire quale sia il tracciato del-E.