Ilfattoquotidiano.it - “Sui legami tra Berlusconi e la mafia c’è una sentenza passata in giudicato”. E Baldino (M5s) ne legge alcune parti: insulti da Forza Italia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Nessun insulto, sui legame trae Cosa Nostra c’è unain“. È scoppiato il caos alla Camera quando le opposizioni, nel corso della discussione sulla separazione delle carriere, hanno citato Silvio. Lo ha fatto, per primo, Marco Grimaldi di Avs, quando ha detto che “la verità su questo provvedimento l’ha detta il ministro Nordio. Lo ha detto esplicitamente: la separazione delle carriere è una fissazione ma anche un tributo a un fantasma oltre che leader politico degli ultimi 30 anni. È un tributo a Silvio. Di certo, questa proposta non esisterebbe se non fosse esistito, se non fossero esistiti i problemi giudiziari di”.Grimaldi ha puntato subito dopo il dito contro Marcello Dell’Utri, “uomo chiave”, ha sottolineato, “dell’ascesa economica e politica” di, “condannato a 7 anni per rapporti accertati con la” che da quando ha iniziato a collaborare condal ’74 ha collezionato 13 procedimenti e che a 83 anni è ancora indagato come mandante esterno per le stragi del ’93 e ’94“.