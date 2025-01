Sport.quotidiano.net - Serie D, girone A. Bonaccorsi decisivo. Il Città di Varese sale al secondo posto

Sorrisi per ildi, lacrime per Oltrepò e Vogherese. I biancorossi di mister Roberto Floris approfittano della sfida clou tra il Bra capolista e il Vado, vinta dai primi per 3-0, superando al Franco Ossola per 1-0 il Ligorna e accedendo così aldelA diD con 45 punti. La quinta vittoria consecutiva è figlia di una rete didopo 3’. Giornata da dimenticare, invece, per le altre due rappresentanti lombarde. La Vogherese crolla per 1-2 sul terreno del Borgaro Nobis nella sfida salvezza (quarto turno senza vittorie). Alla rete di Ferram al 9’ per i padroni di casa replica Monza al 23’ della ripresa ma, a 6’ dal termine, arriva il 2-1 del Borgaro Nobis con Albisetti. Brutto passo falso interno anche per l’Oltrepò che scivola in terra bronese per 1-3 contro i piemontesi del Nova Romentin e resta a 25 punti.