Sport.quotidiano.net - Serie D. "Civitanovese, ora servono solo i punti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Siamo dispiaciuti per aver deluso i tifosi, ma a maggior ragione adesso serve il loro apporto". Parla così Ismaila Diop (foto), difensore dellaclasse 1999, a margine della sconfitta di domenica scorsa sul campo dell’Atletico Ascoli (2-0). "Ognuno di noi – spiega – è consapevole che si tratta di un brutto periodo. Non cerchiamo alibi ed è normale che i tifosi ci siano rimasti male. Tengono molto alla squadra e ci caricano in ogni occasione". La classifica della formazione adriatica è alquanto preoccupante. Finora sono stati raccolti soltanto 16in 19 partite dopo 3 vittorie e 7 pareggi; 14 gol fatti e 25 subiti. La zona salvezza è distante 5, esattamente la posizione del Roma City che è il prossimo avversario della squadra di Senigagliesi. I prossimi impegni potranno segnare un dentro o un fuori per la stessa: dopo aver affrontato i laziali, la compagine adriatica sarà ospite del Notaresco, poi riceverà l’Avezzano e almeno sulla carta si tratta di avversari più alla portata.