Il numero 1 Vannucchi giocherà a Benevento

Gianmarco Vannucchi, il portiere pratese insignito come il migliore del girone B della Serie C, ha appena ufficializzato il suo trasferimento al Benevento. Un colpo di mercato che promette grande entusiasmo e nuove sfide per il club campano. La sua esperienza e talento sono pronti a fare la differenza tra i pali. Il futuro del Benevento si accende con questa importante novità, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo.

Gianmarco Vannucchi è un nuovo giocatore del Benevento. Lo ha reso noto il suo ex-club, la Ternana, comunicando di aver ceduto il portiere pratese (il migliore del girone B dello scorso campionato di Serie C, secondo le statistiche) al club campano. "La Ternana Calcio comunica di aver ceduto le prestazione sportive del calciatore Gianmarco Vannucchi al Benevento – si legge in una nota della società umbra- il portiere toscano si trasferisce al club giallorosso a titolo definitivo. A Gianmarco il ringraziamento per l’impegno profuso e l’augurio per le migliori fortune umane e professionali". La Ternana, dopo la promozione in Serie B sfumata al fotofinish, sembra entrata in quella che appare alla stregua di una fase di ridimensionamento con un nuovo progetto tecnico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il numero 1 Vannucchi giocherà a Benevento

