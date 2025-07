Bimbo di 5 anni scompare in un campeggio ricerche disperate | l’ultimo avvistamento

In un pomeriggio di vacanza, una famiglia si è trovata improvvisamente al centro di un incubo: il loro bambino di soli 5 anni è scomparso nel campeggio. Le ricerche disperate, che coinvolgono forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari con droni e cani molecolari, sono state avviate immediatamente. La paura cresce di ora in ora: cosa sappiamo finora di questa sparizione inquietante?

Ore d’ansia in Italia, dove un bambino di 5 anni è scomparso nella serata di ieri dal campeggio dove si trovava insieme alla famiglia. Da quel momento sono scattate ricerche a tappeto che coinvolgono forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari, con l’aiuto di droni e unità cinofile. Da ieri, del bimbo non c’è più alcuna traccia. Ecco cosa sappiamo finora. Leggi anche: Sondaggi politici, brutte notizie: chi cala di oltre un punto Ventimiglia, bimbo di 5 anni scomparso in un campeggio a Latte. Il piccolo, Alain Barnard Ganao, nato a Torino da famiglia di origine straniera, si trovava in vacanza nel campeggio insieme a madre, padre e fratelli. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Bimbo di 5 anni scompare in un campeggio, ricerche disperate: l’ultimo avvistamento

