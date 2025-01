Universalmovies.it - Scream 7 | Joel McHale nel cast del nuovo film

si è aggiunto alin costruzione di7, ennesimo capitolo della famosa saga horror.Nonostante le riprese siano partite già da qualche settimana – qui il nostro articolo – iling del settimo capitolo della saga che ha dato vita al villain Ghostface continua senza sosta. Questa sera il the Hollywood Reporter ha affermato, infatti, che(Yellowjacket) è stato ingaggiato per interpretare in7 il marito di Sidney Prescott (Neve Campbell). In precedenza è stato confermato che Isabel May darà vita alla figlia più piccola.Iling in atto di7 segue la oramai famosa querelle legata al licenziamento di Melissa Barrera (qui l’articolo) ed all’addio di Jenna Ortega, le due giovani attrici emergenti su cui sembrava basata la rinascita del franchise con protagonista il villain Ghostface.