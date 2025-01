Secoloditalia.it - Scontri al corteo romano per Ramy: 59 denunciati. Al vaglio l’accusa di “finalità terroristica”

Sono 59 iper glitra polizia e manifestanti di estrema sinistra avvenuti, sabato 11 gennaio, nel corso delnel quartiere di San Lorenzo, a Roma di “Vendetta per”. Ai 39 identificati dalla Digos della Questura di Roma – che ha depositato alla procura una prima informativa di reato per le violenze che hanno portato al ferimento di 9 poliziotti -, si aggiungono infatti, come riporta l’agenzia AGI, 20 identificati dai carabinieri del Nucleo Informativo. Ad alcuni degli organizzatori, se venisse provata la ‘regia’ unica anche per gli stessi episodi avvenuti a Milano, Torino e Bologna, potrebbe configurarsi anche l’aggravante della.Nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio, la Digos della Questura di Roma ha depositato alla Procura capitolina una informativa di reato per gli episodi di violenza verificatisi nel corso della sera di sabato 11 gennaio, durante la manifestazione non preavvisata “Sono stati i carabinieri giustizia per”, a seguito dell’appuntamento che i sodalizi “Za Um Sapienza”, “Azione Antifascista Trieste Salario”, “Settima, Movimento”, “Monteverde Antifascista”, “Delo!lisunderground” ed “Assemblea portuense” si erano dati dalle 19 in piazza dell’Immacolata.