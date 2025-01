Unlimitednews.it - Passione ed eccellenza, nuova partnership tra UniCredit e Ferrari

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – “Legati nella. Uniti nell’”. E’ il motto utilizzato daper presentare lapluriennale, annunciata a settembre 2024. Una collaborazione nel segno della tradizione e dell’innovazione, che prende il via in concomitanza con l’arrivo nella Scuderia di Maranello del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che andrà a far squadra con Charles Leclerc. f18/fsc/mrvUnlimited News - Notizie dal mondo