L’operaio in aula | Avevo bisogno di quell’impiego

Lavoratori ignari dell’epidemia in corso, tute sporche riutilizzate per vari turni e ildi lavorare, anche per pochi spiccioli, che ha spinto ad andare avanti anche qualora si sospettasse che in quell’incarico c’era qualcosa che non andava. Continuano le testimonianze nell’ambito del processo sul presunto sfruttamento del lavoro nero per la bonifica post aviaria allo stabilimento Eurovo di Codigoro. Gli imputati sono i forlivesi Elisabetta Zani, Gimmi Ravaglia e Ido Bezzi (presidente, vicepresidente della cooperativa Bidente) e i marocchini Abderrahim El Absy, Ahmed El Alami e Lahcen Fanane. Le indagini seguirono gli accertamenti su un incidente mortale che coinvolse un furgone che stava riportando a casa gli operai e permisero di scoprire che quei lavoratori rientravano dallo stabilimento codigorese, dove erano impegnati nelle operazioni di bonifica dei polli morti.