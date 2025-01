Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Partizan 58-64, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: Sterling Brown protagonista, i meneghini rimangono in scia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUltimi 10? decisivi ad Assago!Va in archivio anche il terzo quarto: 58-64 al Forum per ilBelgrado!58-64 PIPPOOOO RICCIII!! LA TRIPLAAAAAAAA55-64 Ancora 2/2 per Tyrique Jones in lunetta.55-62 Non trema la mano all’ex Brindisi e Pesaro: 2/2 e +7.55-60 Tyrique Jones appoggia al tabellone: mini-parziale di 4-0 e +5.55-58col terzo tempo: ristabilito il possesso pieno di vantaggio degli ospiti!55-56 Si sblocca dal campo anche Nico Mannion:non molla, -1.53-56 2/2 per Pokusevski dalla ‘linea della carità’.53-54 1/3 per Shavon Shields in lunetta: un solo punto rosicchiato dai.52-54risponde subito: 18 punti per lui e +2a meno di quattro minuti dalla terza sirena.