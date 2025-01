Oasport.it - LIVE Knack Roeselare-Milano 0-0, Champions League volley in DIRETTA: 9-12, buon approccio dell’Allianz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CESKE BUDEJOVICE-PERUGIA DIDALLE 18.00LADI OLYMPIACOS-MONZA DIDALLE 18.0016-21 Gardini risolve uno scambio confuso con una bella manata sopra il muro a tre.16-20 Sbaglia al servizio Louati.15-20 Ancora Schnitzer! Deciso ed efficace il suo attacco.15-19 Arriva in ritardo Gardini sull’attacco.14-19 Rotty va forte al centro e non sbaglia.13-18 Sbaglia il servizio Caneschi.12-18 Mani fuori di Louati.12-17 Fantastico attacco di Verhanneman praticamente da fermo.11-17 Murato Rotty!11-16 Ennesimo errore di Van Elsen al servizio.11-15 Stavolta sbaglia al servizio.10-15 Barotto non sbaglia senza muro!10-14 Sbaglia però al servizio lo stesso Siskna.10-13 Ottimo attacco di Siskna.9-13 Muro Barotto!9-12 Sbaglia al servizio Rotty.