La politica ci fa rimpiangere il passato perché ci condanna a ripeterlo

di PaoloIl tempo non è come il peso, e anche senza la bilancia, non possiamo rimandare la dieta a lunedì,per quanto possiamo ridurre i carboidrati, non ci è possibile ridurre i lunedì. Invecchiamo e sotto un’esigua soglia d’età, ci illudiamo che ciò non accada troppo presto. Addirittura siamo così folli da non vedere l’ora che arrivi il nostro compleanno e poi un bel giorno, all’improvviso, ci scopriamo vecchi. Da quel momento non attendiamo più il giorno del regalo, ma gradiremmo che il regalo fosse non vedere mai arrivare quel giorno.Quando accade? Ci sono almeno tre indizi da cogliere, alcuni più evidenti, altri più subdoli. Ad esempio guardando un porno – non siamo ipocriti – cambia la nostra visione delle cose e dalle fantasie più disparate che ci costeranno anni di complessi d’inferiorità, ci chiediamoquella povera ragazza faccia quei filmacci quando potrebbe lavorare ad Hollywood, oppure si può ragionare sull’aspetto sociale e stabilire quali terribili cause l’hanno portata ad intraprendere tale carriera, poi c’è chi fissa le tendine nell’inquadratura e le vorrebbe per la propria cucina, ma qui andiamo oltre la perversione.