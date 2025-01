Dilei.it - La famiglia Ferragni si allarga, “quella incinta non è Chiara”. Il retroscena

ancora al centro della cronaca rosa. Per settimane si è parlato di una gravidanza dell’ex moglie di Fedez, oggi legata al manager Giovanni Tronchetti Provera. Dopo un lungo silenzio, la diretta interessata ha smentito ma in realtà sembra proprio che la cicogna farà presto tappa a casa. Solo chein dolce attesa non è l’influencer ed imprenditrice digitale ma, a quanto pare, sua sorella minore Francesca.La sorella di?A lanciare lo scoop il giornalista Gabriele Parpiglia su RTL 102.5: pare che Francesca, sorella della più nota, sia. Questo spiegherebbe il motivo della recente visita della bionda infuencer alla clinica Mangiagalli di Milano dove nel 2021 ha partorito la piccola Vittoria, nata dal matrimonio poi naufragato con Fedez.