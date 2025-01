Calciomercato.it - Kolo Muani ha fretta per il Milan: visite e firma con la Juventus | VIDEO CM.IT

Secondo colpo del mercato invernale per la Juve: l’attaccante francese al J-Medical per l’iter medico, prima dell’ufficialità che arriverà nel pomeriggioÈ il giorno di Randalalla. L’attaccante francese, dopo il giallo sulle immagini tolte dai social ieri sera dal club bianconero, è arrivato questa mattina al J-Medical per sostenere le ritualimediche.al J-Medical – Calciomercato.itAccolto da un gruppetto di tifosi, il nazionale transalpino si è fermato per foto e autografi prima di iniziare l’iter medico, mentre nel pomeriggio si sposterà in sede per lasul contratto con la ‘Vecchia Signora’.è stato prelevato in prestito fino a giugno dal Paris Saint-Germain ed è il secondo colpo del mercato estivo da parte della Juve dopo l’ingaggio del baby Alberto Costa.