Itinerari previdenziali | chi paga e come il welfare italiano

Roma, 16 gennaio 2025 – Torna in primo piano l’esigenza strutturale di separare la previdenza dall’assistenza. A spingere in questa direzione gli ultimi numeri che emergono dal Dodicesimo Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenzialecurato dal Centro Studi e Ricerche, presentato oggi alla Camera. Nel 2023 l’Italia ha complessivamente destinato a pensioni, sanità e assistenza 583,712 miliardi di euro, con un incremento del 4,32% rispetto all’anno precedente (24,2 miliardi): la spesa per prestazioni sociali ha assorbito oltre la metà di quella pubblica totale, il 50,93%. Rispetto al 2012, e dunque nell’arco di poco più di un decennio, la spesa perè aumentata di 151,448 miliardi strutturali (+35%); aumento ascrivibile soprattutto agli oneri assistenziali a carico della fiscalità generale, cresciuti del 137,25% (+78 miliardi) a fronte dei “soli” 56 miliardi della spesa previdenziale (+26,53%) e del 29,26% del nostro Prodotto Interno Lordo.