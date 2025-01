Quifinanza.it - Ires Premiale per le imprese, ecco come funziona la nuova agevolazione

Leggi su Quifinanza.it

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 c’è l’, il cui scopo è quello di incentivare l’occupazione e gli investimenti. La novità consiste in una riduzione della classica aliquota, che passa dal 24% al 20%.Ai fini strettamente pratici, il taglio dell’aliquota è previsto nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nel corso del 2026. Relativa, quindi, al fatturato e agli investimenti effettuati nel corso del 2025.L’viene applicata nel caso in cui le aziende siano in possesso dei seguenti requisiti:non ci siano dei lavoratori in cassa integrazione;sia confermata la media occupazionale degli ultimi tre anni;la forza lavoro aumenti almeno dell’1%;venga accantonato a riserva l’80% degli utili del 2024;vengano reinvestiti in beni innovativi parte degli utili.