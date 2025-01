Ilnapolista.it - Conte è il Nuovo Cinema Paradiso di De Laurentiis

è ildi De“Ho sognato Antonioa Napoli. Mi guardano tutti male, come se fossi Geolier alla serata delle cover a Sanremo, o un imbucato al congresso del Pd con la t-shirt di Berlinguer”.Ad aprile scrivevo tale suggestione che ora riporto, non per vanesia ma per tracciare il capolavoro societario e sportivo che hanno compiuto il Napoli e il mister salentino. Nove mesi fa, esattamente come un parto, le doglie di una stagione irreale avevano stracciato una cavalcata pazzesca, catapultato il sorriso di una città in un supplizio di devozione all’assurdo. Il Napoli smarrito, con le vie di fuga spalancate e tutti a scappare il prima possibile da quello che sembrava essere un teatro in fiamme.La pellicola però è mestiere di casa, Deha saputo attendere la scrittura di un soggetto credibile e ha stravolto il copione qualunquista che, a Napoli più che altrove, già tinteggiava di geroglifici mortificanti le pareti di stampa e salotti televisivi.