Gaza la denuncia di Borrell | Mercenari Usa hanno ucciso 550 palestinesi affamati mentre aspettavano cibo orribile che Ue non faccia nulla

In un quadro di crisi umanitaria senza precedenti, Josep Borrell, ex capo della diplomazia europea, ha denunciato con fermezza l'orribile massacro di 550 palestinesi, vittime di mercenari statunitensi mentre attendevano cibo. La sua denuncia accende i riflettori su un conflitto che l'Europa sembra ancora troppo esitante ad affrontare. È giunto il momento che la comunità internazionale si faccia avanti e chieda giustizia e pace.

L’ex capo della diplomazia europea è stato tra i pochi a Bruxelles ad aver definito senza mezzi termini la guerra condotta da Israele come “genocida” Josep Borrell, ex alto rappresentante per la Politica estera dell’Unione Europea, ha puntato il dito contro gruppi armati legati agli Stati Uni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it