Si accendono le notti del Prato brivido Mengo da Lucio Corsi a Pupo con Agnelli e l’omaggio a Benvegnù

Pronti a vivere un’estate di musica indimenticabile? L’edizione numero 21 del Mengo Music Fest, che si apre domani al Prato di Arezzo, promette sei giorni di spettacoli eccezionali. Dalle performance di Lucio Corsi agli Afterhours di Manuel Agnelli, fino all’attesa data zero del tour mondiale di Pupo, l’evento trasformerà la città in un palcoscenico vibrante e coinvolgente. La musica, il cuore pulsante di questa estate, aspetta solo voi per scrivere nuove emozioni.

Arezzo, 7 luglio 2025 – Tutto pronto per l'edizione numero 21 del Mengo Music Fest. La rassegna che si apre domani al Prato di Arezzo e che per sei giorni, fino a domenica, porterà in città artisti di spicco del panorama italiano e i migliori tour dell'estate, la maggior parte ad ingresso libero. Da Lucio Corsi agli Afterhours di Manuel Agnelli, fino alla conclusione con la data zero del tour mondiale di Pupo, fino al 13 luglio, sul palco tanti assi della musica. Aprirà domani martedì la serata Sfioriamoci in ricordo di Paolo Benvengnù, con tantissimi artisti sul palco. Ci saranno I Benvegnù che con Paolo hanno condiviso palco e studio nella sua carriera solista, Alessandro Fiori, Andrea Franchi, e poi l'attrice Amanda Sandrelli, Andrea Scanzi, Dente, Ermal Meta, gli ex Scisma, ma anche Irene Grandi, Lamante, Marc (Venus), e poi Marina Rei, Piero Pelù, Tosca.

