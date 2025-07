Ragazza 18enne scomparsa da villaggio turistico | giallo a Carovigno

Una triste scomparsa scuote il tranquillo villaggio turistico di Carovigno: Mariia, 18enne ucraina in stage, è misteriosamente scomparsa venerdì sera. Le autorità stanno attuando ricerche estese attraverso terra, mare e cielo, nel tentativo di ritrovarla. Non si esclude l’ipotesi di un allontanamento volontario, ma ogni dettaglio potrebbe essere fondamentale per fare luce su questo caso delicato e preoccupante.

Mariia, 18enne ucraina in stage a Carovigno, è scomparsa venerdì sera. Ricerche in corso via terra, mare e cielo. Non escluso l'allontanamento volontario.

Scomparsa in Thailandia, arrestata in Georgia: la 18enne Bella fermata con 14 kg di cannabis e hashish - Bella May Culley, 18enne britannica scomparsa in Thailandia, è stata arrestata a Tbilisi con 14 kg di droga.

