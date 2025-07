Firenze presentazione del libro ‘Mamma non mamma’ di Laura Feri

Firenze si prepara a ospitare una serata intensa e toccante: la presentazione del nuovo romanzo di Laura Feri, "Mamma non mamma", un viaggio emozionale attraverso le sfide della maternità, dall’attesa alla perdita, fino alla speranza dell’adozione. Mercoledì 9 luglio alle 18.15, presso la libreria Libraccio di Via de’ Cerretani, si parlerà di amore, dolore e rinascita in un incontro che promette di lasciare il segno. Non mancate!

Firenze, 7 luglio 2025 – Un’elegia della maternità, che passa dalla gioia per la vita in arrivo alla sofferenza per l’interruzione di gravidanza, per poi approdare a una nuova felicità grazie all’adozione: il romanzo di Laura Feri intitolato Mamma non mamma (Mauro Pagliai Editore) sarà presentato mercoledì 9 luglio alle 18.15 alla libreria Libraccio di Firenze ( Via de’ Cerretani, 16r). Con l’autrice interverrà Simone Vezzani, docente di Diritto Internazionale e dell’Unione Europea all’Università di Perugia. Laura Feri, fiorentina classe ’79, è al suo terzo romanzo. Come per i precedenti, rispettivamente Metà di me (2015) e Troppo amore per Eva (2019), si è ispirata a fatti reali per raccontare una storia dalla forte carica emotiva, toccando con sorprendente realismo temi universali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro ‘Mamma non mamma’ di Laura Feri

