Garlasco Andrea Sempio e l' impronta 33 vicino al corpo di Chiara Poggi I consulenti della difesa | Sudore e non sangue

Nel mistero che avvolge il caso Chiara Poggi, l’impronta 33 e la sua macchia ipotenare sono al centro di un percorso investigativo che potrebbe svelare verità nascoste. Gli esperti della difesa sottolineano come questa traccia, caratterizzata da sudore anziché sangue, possa rappresentare un elemento chiave nel riscrivere i fatti. Ma cosa cela davvero quella macchia? La risposta potrebbe cambiare tutto.

La macchia, cosiddetta ipotenare, presente sull'impronta 33, quella ormai nota repertata sul muro delle scale verso la cantina dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi, è una. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, Andrea Sempio e l'impronta 33 vicino al corpo di Chiara Poggi. I consulenti della difesa: «Sudore e non sangue»

In questa notizia si parla di: impronta - corpo - chiara - poggi

Garlasco, la bomba del Tg1 su Andrea Sempio: "La sua impronta vicino al corpo di Chiara Poggi" - Nuove drammatiche novità nel caso Garlasco. Il Tg1 ha svelato che, secondo recenti accertamenti scientifici della procura di Pavia, è stata trovata l'impronta della mano di Andrea Sempio, attuale indagato, vicino al corpo di Chiara Poggi.

C'è un nuovo elemento nelle indagini del delitto di Chiara Poggi. Sul primo gradino delle scale in cui è stato ritrovato il corpo senza vita della 26enne sarebbe emersa una traccia nel sangue che potrebbe corrispondere all'impronta di una scarpa. Grazie alle n Vai su Facebook

Delitto Garlasco, difesa di Sempio: l'impronta 33 confusa con segni del muro; L’impronta 33? “Non è di Andrea Sempio”. Come i periti della famiglia Poggi sono arrivati a dirlo; Garlasco, per i consulenti Poggi anche l'impronta 44 non è di Sempio: Non è una scarpa ma la ruota di una bici.

Garlasco, i consulenti della difesa di Andrea Sempio: «Sull'impronta 33 sudore e non sangue» - La macchia, cosiddetta ipotenare, presente sull'impronta 33, quella ormai nota repertata sul muro delle scale verso la cantina dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi, è ... Si legge su leggo.it

Delitto di Garlasco, tutti i dubbi sull'impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio - I periti di parte di Andrea Sempio e dei Poggi hanno contestato le minuzie sull'impronta 33, alla base della nuova indagine sul delitto di Garlasco ... virgilio.it scrive