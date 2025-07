Conferenza stampa Allegri | Contento ed entusiasta di essere tornato al Milan Juve? Li ringrazio per gli otto anni che ho vissuto lì

Massimiliano Allegri torna a emozionare i tifosi milanisti con entusiasmo e gratitudine. Dopo otto anni di successi sulla panchina della Juventus, il tecnico livornese si prepara a scrivere un nuovo capitolo alla guida del Milan, portando con sé esperienza e determinazione. Le sue parole riflettono passione e ambizione: un rinvio verso un futuro ricco di sfide e vittorie. La scena è pronta: il Milan si rilancia con Allegri, e il sogno continua.

. Le sue parole. Massimiliano Allegri è pronto ad affrontare una nuova sfida, questa volta sulla panchina del Milan. Dopo il suo lungo periodo alla Juve, dove ha vinto numerosi trofei, il tecnico livornese è ora chiamato a guidare i rossoneri verso nuovi successi. Nonostante le tante voci provenienti dall’estero, Allegri ha scelto di accettare la proposta del Milan, dove avrà il compito di rilanciare la squadra e cercare di tornare in Champions League. Le aspettative sono alte, e il mister dovrà lavorare per unire esperienza e talento per riportare il Milan ai vertici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Allegri: «Contento ed entusiasta di essere tornato al Milan. Juve? Li ringrazio per gli otto anni che ho vissuto lì»

In questa notizia si parla di: allegri - milan - stampa - contento

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Oggi è l’ultimo giorno di riposo. Da domani si comincia a lavorare sul serio. Domani mattina allenamento chiuso al pubblico, alle ore 13:00 la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, a casa Milan. Alle ore 18:00 ci Vai su Facebook

Milan, Allegri: “Con la società serve blocco unico. Condividiamo …”; LIVE MN - A breve la conferenza stampa di Max Allegri; La ripartenza del Milan nel segno di Allegri, Tare svela i piani di mercato.

LIVE – Allegri al Milan: la conferenza stampa di presentazione in diretta - Massimiliano Allegri ha sostenuto la conferenza stampa di presentazione a Milanello: ecco le parole dell'allenatore del Milan. Segnala milanlive.it

Milan, Allegri si ripresenta: "Scudetto? L'obiettivo è la Champions" ?? | OneFootball - Non manca il ringraziamento per gli anni vissuti in bianconero: "Poi sono andato alla Juventus, e colgo l'occasione per ringraziarli per gli 8 anni che ho vissuto lì dentro: le persone che mi hanno ... Si legge su onefootball.com