Stop al caldo feroce in Emilia Romagna | di quanto scendono le temperature Nuovi temporali in arrivo

Dopo settimane di caldo insopportabile, l’Emilia Romagna si prepara a un’ondata di sollievo: le temperature scendono, portando un po’ di frescura. Tuttavia, l’allerta meteo gialla resta attiva per temporali e vento forte, pronti a sconvolgere la regione ancora per circa 48 ore. È il momento di prepararsi a un rapido cambiamento climatico, che porterà sollievo ma anche qualche sorpresa atmosferica.

Bologna, 7 luglio 2025 – Il caldo feroce ha le ore contate. Dopo oltre 20 giorni di temperature costantemente sopra la media con il breve stop di questi giorni si può tirare un sospiro di sollievo in Emilia Romagna. E contemporaneamente si prolunga l'allerta meteo gialla per domani, martedì 8 luglio. Sempre per temporali e vento forte. La fase di temperature sotto media " durerà circa 48 ore", come spiega il tecnico meteorologo Roberto Nanni. Temperature sotto la media di 58°C. Mercoledì 9 luglio si scende tra 8° e 15°. L'allerta di lunedì 7 luglio. Martedì 8 luglio: allerta gialla maltempo in tutta la regione.

