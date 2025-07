Balzo di Acquaroli prima del voto | consensi su per il governatore delle Marche

Il trend positivo di Francesco Acquaroli si fa sempre più forte in vista delle regionali nelle Marche. Secondo la Governance Poll del Sole 24 Ore, il Governatore uscente di Fratelli d'Italia registra un consenso del 50,5%, con un incremento di 1,4 punti percentuali. Questo balzo di popolarità potrebbe essere il segnale di un'ulteriore spinta verso la riconferma. Ma cosa ci riserverà il futuro politico marchigiano?

La Governance Poll del Sole 24 ore piomba sulla campagna elettorale per le regionali delle Marche, aggiungendo altro fieno alla cascina statistica del Presidente uscente Francesco Acquaroli, in corsa per la riconferma. L'indice di consenso per l'esponente di Fratelli d'Italia, che il Sole 24 ha rilevato nell'indagine costruita insieme a Noto Sondaggi, si attesta sul 50,5%, crescendo di 1,4 punti percentuali rispetto al gradimento di partenza del 2020, quando vinse le elezioni. I dati, poi, crescono se si restringe la forbice temporale, perchè il gradimento va su di 7,5% sul 2024 e di 5 punti rispetto all'anno prima. 🔗 Leggi su Iltempo.it