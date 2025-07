Bruxelles braccio di ferro sul divieto dei social media ai minori | divide la proposta di Meta

Bruxelles si scontra sulla proposta di vietare i social media ai minori, con la Francia in prima linea nel movimento. Mentre Meta annuncia il sostegno a un’età digitale uniforme in Europa, gli eurodeputati preparano un rapporto sulla protezione dei giovani utenti. Un dibattito cruciale che potrebbe ridefinire il futuro digitale dei minori, lasciando aperta la domanda: come bilanciare sicurezza e libertà online?

Il movimento guidato dalla Francia per vietare i social media ai minori sta guadagnando consensi a Bruxelles, nel frattempo – a seguito della dichiarazione di Meta di sostenere un’etĂ digitale comune – gli eurodeputati elaborano un rapporto d’iniziativa sulla protezione dei minori. Venerdì, Meta – proprietaria di Facebook e Instagram – ha annunciato  che sosterrebbe l’introduzione di un’etĂ digitale comune in tutta l’Unione, a condizione che l’accesso dei minori ai servizi digitali, compresi i social, sia soggetto all’approvazione dei genitori. La mossa suggerisce che Meta stia rilanciando una propria vistosa campagna pubblicitaria a Bruxelles, con cui fare pressione per un sistema di verifica dell’etĂ a livello di dispositivo o di app store valido in tutta l’UE. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bruxelles, braccio di ferro sul divieto dei social media ai minori: divide la proposta di Meta

