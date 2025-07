Trump che beffa | il Messico batte gli Usa a Houston e l’ambasciatore indossa la maglia della Nazionale per scommessa

Una sfida tra nazioni che ha fatto parlare il mondo: mentre Trump approfitta della vittoria del Messico sui loro avversari, l'ambasciatore Johnson si presenta con orgoglio in maglia messicana, simbolo di rispetto e solidarietà. La finale della Gold Cup 2025 ha acceso emozioni e rivalità sportive, portando a gesti che vanno oltre il campo. E così, tra trionfi e scommesse, il sentimento nazionale emerge forte, lasciando tutti senza parole.

Ronald Johnson, Ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, ha saldato la sua scommessa con il Segretario degli Esteri messicano, Juan Ramón de la Fuente, indossando la maglia della nazionale messicana in un video pubblicato sui suoi canali ufficiali. Il gesto fa seguito alla vittoria del Messico nella finale della Gold Cup 2025 vinta contro gli Usa 2-1. Lo scrive El Pais. “A Houston, davanti a 71.000 spettatori, per la maggior parte messicani in barba alle politiche migratorie di Donald Trump, i centroamericani hanno vinto il trofeo per la decima volta un record nel torneo annuale tra le migliori squadre dei paesi della Concaf (Nord America, Centro e Caraibi). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it