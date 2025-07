Kolo Muani Chelsea minaccia Blues | da Londra provano a far saltare i piani di Comolli Tutti gli aggiornamenti sul francese

Kolo Muani, il talento francese di proprietà PSG, si trova al centro di una vera e propria battaglia tra Juventus e Chelsea. I Blues di Londra stanno tentando di ostacolare le mosse della Juventus, puntando a mettere le mani sul giocatore e complicare i piani di Comolli. Riuscirà il Paris Saint-Germain a mantenere il suo gioiello o il futuro di Muani sarà deciso dalla sfida tra due grandi club? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti più recenti.

di proprietà del PSG. Kolo Muani è uno degli obiettivi principali della Juve per rinforzare il reparto offensivo, ma la situazione non è semplice. Come riportato da Tuttosport, la Juve sta lavorando per confermare il giocatore nella propria rosa, ma il Chelsea sta monitorando attentamente la situazione e potrebbe far saltare i piani bianconeri. Nonostante Kolo Muani abbia più volte dichiarato di trovarsi bene alla Juve e di voler proseguire la sua avventura a Torino, la parola finale non spetta a lui, ma al PSG, che detiene il suo cartellino.

