Motogp Jorge Martin torna in pista con l’Aprilia | test a Misano dopo gli infortuni

Il ritorno di Jorge Martin in pista è ormai alle porte, un momento di grande entusiasmo per gli appassionati di MotoGP. Dopo mesi di attesa e sfide fisiche, il campione del mondo in carica si prepara a risalire sulla Aprilia RS-GP25 a Misano, segnando una rinascita e una nuova avventura nel segmento più emozionante del motorsport. La sua presenza promette di accendere nuovamente la passione e l’adrenalina sulle piste italiane.

Il ritorno in pista di Jorge Martin si avvicina. Dopo gli infortuni che lo hanno tenuto lontano dalle corse praticamente per metà stagione, il campione del mondo in carica tornerà in sella alla Aprilia RS-GP25 il prossimo mercoledì. Appuntamento a Misano per quella che di fatto è la prima giornata di presa di conoscenza della moto per lo spagnolo dopo l’infortunio nei test in Malesia e la rovinosa caduta nel weekend del rientro in Qatar che gli ha causato la frattura di 11 costole e uno pneumotorace. Nel pieno della disfida per essere liberato nel 2026 dal contratto biennale che lo lega ad Aprilia – e i n attesa di capire quali reali motivazioni lo spingano ad abbandonare un team con cui di fatto non ha mai corso – il campione del mondo era già sceso in pista qualche giorno fa con la Aprilia Rsv4 stradale, inanellando 110 giri sulla pista del Montmelo a Barcellona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Motogp, Jorge Martin torna in pista con l’Aprilia: test a Misano dopo gli infortuni

