Lazza e la sua prima volta a San Siro

Lazza, il talento milanese che ha conquistato le vette della scena rap e trap, si prepara a vivere un momento indimenticabile: la sua prima volta a San Siro. Mercoledì 9 luglio, alle 20:30, lo stadio simbolo di Milano si trasformerà nel palcoscenico di un sogno che diventa realtà . Un evento unico che celebra non solo la musica, ma anche il profondo legame tra Lazza e la sua città . La serata si preannuncia epica, lasciando il pubblico senza parole...

Milano – Lazza in concerto a San Siro. Appuntamento per il primo live del cantante milanese al Meazza mercoledì 9 luglio con inizio show alle 20:30. San Siro è molto piĂą di uno stadio: per Lazza è un sogno coltivato da sempre, simbolo di un legame indissolubile tra le sue passioni e la sua cittĂ . Con Locura opera N.1 lo scorso settembre ci si è portato vicinissimo, esibendosi con l'Orchestra Sinfonica di Milano alle porte dello Stadio con uno spettacolo. Sempre gli spalti di San Siro, qualche mese dopo, avevano fatto da set al video di OuverFOURe firmato da LateMilk. Ora quel sogno è diventato realtĂ . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lazza e la sua prima volta a San Siro

In questa notizia si parla di: siro - lazza - prima - volta

Lazza è pronto a infiammare San Siro con un nuovo concerto. Orari e biglietti - Lazza è pronto a conquistare San Siro il 9 luglio con un atteso concerto, il suo debutto nello storico stadio milanese.

Mancano solo dieci giorni alla prima volta di Gazzelle a San Siro Dopo l’indimenticabile show al Circo Massimo, siamo pronti a cantarle tutte nella sua ultima data dal vivo del 2025! Biglietti disponibili su bit.ly/Gazzelle25 Credits: Gigi Minerva, Vittorio Ardovi Vai su Facebook

Lazza e la sua prima volta a San Siro; Lazza - annuncia due appuntamenti negli Stadi nell'estate 2025!; Lazza sbarca a San Siro: nel 2025 la prima volta nello stadio della “sua” Milano.

Lazza si prepara al debutto sul palco di San Siro: un sogno che diventa realtà - Il rapper milanese Lazza si esibirà per la prima volta allo stadio San Siro il 9 luglio 2025, condividendo emozioni e frustrazioni sui biglietti omaggio con i suoi fan. Si legge su ecodelcinema.com

Gli chiedono biglietti gratis per il concerto a San Siro, lo sfogo di Lazza: "Non fate i grattoni" - Il prossimo 9 luglio Lazza si esibirà per la prima volta in concerto sul palco dello stadio San Siro, un traguardo che lo stesso rapper ha definito come un coronamento di un sogno. Secondo msn.com