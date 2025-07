Maltempo al Centro Italia | in Toscana 27mila fulmini in 12 ore | Frane allagamenti e alberi caduti in Umbria

Il maltempo si abbatte con forza sul centro Italia, scatenando un vero e proprio spettacolo di fulmini e tornado di acqua. In Toscana, 27mila fulmini in sole 12 ore e frane, allagamenti e alberi caduti in Umbria testimoniano la potenza della natura. Decine di interventi dei vigili del fuoco nel Pisano e un violento temporale a Orvieto, dove il cimitero è stato chiuso. La regione si prepara alla fase di emergenza e ripresa.

Decine di interventi dei vigili del fuoco nel Pisano. Violento temporale a Orvieto, chiuso il cimitero.

