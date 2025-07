Racconti al Borgo | l’antologia che celebra la cultura di Casertavecchia

Scopri “Racconti al Borgo”, l'antologia che celebra la vibrante cultura di Casertavecchia attraverso le voci dei suoi autori più talentuosi. Questo volume, frutto dell'impegno del festival “Un Borgo di Libri”, rende omaggio alla storia, alle tradizioni e all’anima di uno dei borghi più affascinanti d’Italia. Un viaggio tra parole e emozioni che arricchirà ogni lettore. La presentazione ufficiale si terrà venerdì 11...

Tempo di lettura: 3 minuti Si chiama “Racconti al Borgo” ed è la prima antologia ufficiale del festival “Un Borgo di Libri”, la manifestazione letteraria che anima ogni anno il suggestivo borgo medievale di Casertavecchia e che, ormai, lavora su progetti culturali durante tutto l’arco dell’anno. Il volume, edito da Icaria, marchio della casa editrice Terre Blu guidata dall’architetto Giuseppe Coppola, verrà presentato in anteprima venerdì 11 luglio con un evento che unisce parole e convivialità. Un aperitivo tra racconti e autori. L’appuntamento è fissato per le 18.30 al ristorante Gli Scacchi di via Maielli, una “costola” cittadina dello storico locale nato proprio nel cuore di Casertavecchia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it