palermo ordinanza anti caldo per fermare le carrozze con i cavalli

Niente carrozze per le vie del centro storico di Palermo. Neppure l’ombra di un cavallo. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza che blocca il servizio per oggi a causa dell’ondata di caldo estremo che sta investendo la cittĂ . Una decisione che accende i riflettori sul futuro di questo servizio turistico. Nei giorni scorsi, per le alte temperature, un cavallo si è accasciato a terra in piazza Verdi, proprio davanti al Teatro Massimo. In Consiglio comunale c’è giĂ una proposta per abolire del tutto le carrozze trainate da animali e sostituirle con mezzi elettrici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it