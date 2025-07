Inneggiavano al fascismo sigilli alla sede dell'associazione Avanguardia Torino | ci sono indagati

Una recente operazione dei carabinieri del Ros ha portato al sequestro della sede dell'Associazione Avanguardia Torino, accusata di promuovere ideologie discriminatorie e di aver violato la legge del 1952 sulle manifestazioni fasciste. Le indagini, ancora in corso, hanno giĂ coinvolto alcuni soggetti. La questione solleva un importante dibattito sulla libertĂ di espressione e la tutela dei valori democratici nel nostro Paese. Continua a leggere.

I carabinieri del Ros hanno sequestrato la sede Edoras dell'associazione Avanguardia Torino in via Tibone 2: i reati per cui si procede sono "associazione finalizzata alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa" e violazione della legge del 1952 sulle "manifestazioni fasciste". 🔗 Leggi su Fanpage.it

