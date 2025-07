Monte Lignano Stalin viene cancellato | restaurata la stazione della Via Crucis liberata dal comunismo spray

ha deciso di intervenire, restituendo alla via crucis la sua sacralità originale. Con passione e rispetto, l'artista ha eliminato le tracce di quel vandalismo politico, ridando nuova vita a un simbolo di fede e storia. È un gesto che unisce arte e devozione, dimostrando che anche i monumenti più controversi possono essere restaurati con cura e sensibilità. La rinnovata stazione della Via Crucis ora racconta una storia di rinascita e rispetto.

La Via Crucis del Monte Lignano ha vissuto una sua personale liberazione: niente miracoli biblici, ma una mano decisa e benedetta (forse con acquaragia e pennello) ha messo fine al breve regno di Stalin sulla prima stazione. Sì, perché qualche artista ribelle – o nostalgico fuori tempo massimo – aveva ben pensato di “decorare” il monumento sacro con falce, martello, vernice rossa e un sentito “W STALIN”. Luciano Rosini, con spirito missionario e pennello in mano, ha documentato tutto: prima la vergogna – la stazione imbrattata come una cabina dell’Enel negli anni ’70 – e poi il trionfo della restaurazione. 🔗 Leggi su Lortica.it