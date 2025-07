Sinner torna al Six Kings Slam in Arabia il torneo-show con un montepremi stellare

Sinner ritorna al Six Kings Slam in Arabia, il torneo show con un montepremi stellare e un fascino unico. Anche se non ci sono punti ATP in palio, l’attenzione è tutta sul campione in carica e numero 1 al mondo, pronto a sfidare altri sei tennisti di élite. Dal 15 al 18 ottobre a Riad, si gioca per il premio più ricco di sempre: 7,5 milioni di dollari. La sfida promette emozioni indimenticabili.

