Milan Allegri | Con la società serve blocco unico Condividiamo …

Massimiliano Allegri torna a sedersi sulla panchina del Milan, un segnale chiaro di ambizione e unità. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha sottolineato l’importanza di un blocco unico tra squadra e società, condividendo una visione di crescita e collaborazione. In un momento cruciale, le sue parole sembrano rafforzare il legame tra il club e i suoi tifosi, puntando dritto al successo. E ora, è il momento di credere nel nuovo corso rossonero.

Massimiliano Allegri è stato presentato come nuovo allenatore del Milan in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulla società e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “Con la società serve blocco unico. Condividiamo …”

In questa notizia si parla di: milan - allegri - società - serve

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

#Donadoni: “Milan? Allegri sa come muoversi tra aspettative e pressioni, ma è fondamentale che la società comprenda la strada da seguire” ? #milanpress Vai su X

Inizia la stagione per Max #Allegri Milan Nel Cuore Vai su Facebook

Milan, Allegri: “Con la società serve blocco unico. Condividiamo …”; Milan, Furlani: “Ibra mai stato nell'organico dell'azienda. Allegri? Volevamo un allenatore vincente; Milan, Sarri! Via Conceicao, Allegri sullo sfondo e De Zerbi....