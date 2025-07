LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | comincia ufficialmente la terza frazione

Benvenuti alla diretta live del Tour de France 2025! Oggi, la terza tappa promette emozioni e sorprese: preparatevi a vivere ogni istante di questa avvincente frazione, con aggiornamenti in tempo reale e analisi delle sfide in corsa. Restate con noi per non perdere neanche un colpo di questa giornata all’insegna dell’adrenalina e della strategia, perché ogni secondo può cambiare le sorti della classifica generale. Cominciamo subito!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.33 Via libera finalmente! Comincia adesso la terza frazione! 13.31 Uno sguardo alla classifica generale: dopo la bella vittoria di ieri Mathieu Der Poel (Alpecin-Deceuninck) si è portato al comando con uno scarto di quattro secondi su Tadej Pogacar (UAE Team Emirates -XRG) e di sei su Jonas Vingegaard (Team Visma -Lease a bike). Di dieci secondi invece il vantaggio con Kèvin Vauquelin (Arkea -B&B Hotels), attualmente quarto. 13.28 Foratura per Laurance (INEOS Grenadiers), ancora attesa per la fine della partenza neutralizzata. Poco prima era rimasto indietro anche Adam Yates (UAE Team Emirates XRG). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: comincia ufficialmente la terza frazione

