La rivoluzione digitale sta trasformando la SEO grazie all’intelligenza artificiale, come sottolinea Lucia Isone, esperta di e-commerce e consulente web. “La SEO con l’AI non è il futuro, è il presente”: un’affermazione che invita a ripensare le strategie tradizionali, abbracciando un nuovo paradigma in cui l’innovazione tecnologica guida il successo online. È giunto il momento di adattarsi e sfruttare al massimo queste potenzialità per emergere nel mercato digitale.

"La SEO con l'AI non è il futuro, è il presente" Dimenticare le vecchie strategie basate unicamente sulle parole chiave: è questo l'invito che arriva da Lucia Isone, consulente web ed esperta di e-commerce e SEO, in un post pubblicato su LinkedIn che sta facendo riflettere molti operatori del settore digitale. L'ottimizzazione per i motori di ricerca sta cambiando volto, spinta da algoritmi sempre più evoluti, capaci non solo di decifrare parole, ma anche di comprendere significati, sfumature e contesti. Con l'introduzione di strumenti come RankBrain, BERT e soprattutto la nuova Search Generative Experience (SGE) – anche nota come AI Overviews – Google sta ridefinendo le regole del gioco.

SEO e intelligenza artificiale: cambia il paradigma, parola di Lucia Isone.

