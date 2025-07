Bankitalia continua la crescita delle rimesse degli immigrati

Le rimesse degli immigrati in Italia continuano a crescere, consolidando il ruolo cruciale di questo flusso economico per le famiglie di tutto il mondo. Nel primo trimestre 2025, i dati di Bankitalia evidenziano un aumento del 6% rispetto all’anno precedente, con picchi in Asia e Nord Africa. Un trend che sottolinea l’importanza delle rimesse come strumento di sostegno e sviluppo. È interessante osservare come questi flussi influenzino le economie locali e le relazioni internazionali.

Continua la crescita delle rimesse inviate all'estero degli immigrati residenti in Italia. Nel primo trimestre del 2025, secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia, sono aumentate del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli incrementi nei flussi verso i paesi dell' Asia (+17,5 per cento), verso quelli del Nord Africa e Vicino Oriente (+10,0 per cento) e, in misura nettamente minore, verso i paesi europei esterni all' Unione europea (+1,5 per cento) hanno più che compensato il calo delle rimesse inviate verso i paesi della UE (-9,2 per cento), l'Africa sub-sahariana (-8,5 per cento), e l'America centrale e meridionale (-1,6 per cento).

